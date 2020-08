Une étude du Pr Denis Rancourt : Evaluation de la virulence du SRAS-CoV-2 en France, à partir de toutes les causes de mortalité 1946-2020

Le Pr Denis Rancourt — ancien professeur titulaire de physique à l’Université d’Ottawa — m’a fait parvenir sa toute nouvelle étude, me demandant si je pouvais la partager au plus grand nombre de personnes possible, ainsi que le communiqué de presse correspondant.

L’étude intitulée « Evaluation de la virulence du SRAS-CoV-2 en France, à partir de toutes les causes de mortalité 1946-2020 » (Evaluation of the virulence of SARS-CoV-2 in France, from all-cause mortality 1946-2020) a été réalisée conjointement avec Dr Marine Baudin PhD et Dr Jérémie Mercier PhD. Ce dernier a fait ses études à la prestigieuse École Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon) en tant que normalien en chimie, puis à l’École des Ponts et Chaussées (ENPC) et à l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF). Il a terminé ses études par un doctorat en recherche environnementale à l’Imperial College de Londres, l’une des universités les plus « réputées » au monde. Marine Baudin, tant qu’à elle, fit sa thèse en microbiologie, en collaboration avec le CentraleSupélec (anciennement Ecole Centrale Paris) et l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, au sein de l’Université Paris-Saclay (désormais, École normale supérieure Paris-Saclay).

J’ai déjà publié deux études du professeur Rancourt : « Denis G. Rancourt et 239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19: Les masques ne fonctionnent pas » (le 9 juillet 2020) et « Masques faciaux, mensonges et responsables de la santé publique: “Un nombre croissant de preuves” » (le 8 août 2020). Donc, si vous êtes un journaliste, un responsable d’association, une agence de presse ou bien encore un blogueur, je vous invite à partager à votre tour cette nouvelle étude scientifique et le communiqué de presse correspondant à celle-ci. Il faut que l’information circule.

La réponse gouvernementale au COVID-19 est responsable de 30 200 décès en France, pas le COVID-19 agissant seul

Un article scientifique écrit par Pr Denis Rancourt, Dr Marine Baudin et Dr Jérémie Mercier publié sur la plateforme ResearchGate démontre après analyse de la mortalité toutes causes confondues en France depuis 1946 (chiffres de l’Insee) que :

le COVID-19 n’a pas généré de mortalité inhabituelle sur la saison hivernale 2019-2020 en France .

. un fin « pic-COVID » de mortalité (largeur de 1 mois seulement) est arrivé à un moment jamais vu dans l’histoire de l’épidémiologie française (maximum du pic à fin mars 2020). Ce « pic-COVID » , présent dans certaines juridictions de moyenne latitude de l’hémisphère Nord (mais pas toutes et avec des intensités très variables d’une juridiction à l’autre) ne peut pas être simplement une épidémie , et selon l’hypothèse la plus probable a été généré par les mesures politiques consécutives à la déclaration de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020 .

La médiatisation du COVID-19 actuelle est en décalage total avec la réalité épidémiologique observée. L’importance de cette maladie sur la mortalité des français est exagérée, alors que l’impact sur la mortalité des mesures politiques mises en place pour contrer cette maladie est catastrophique (environ 30 200 morts). Les auteurs appellent à revoir les politiques « sanitaires » récentes au vu des résultats de leur étude.

Contacts presse :

Denis Rancourt : denis.rancourt@alumni.utoronto.ca.

Marine Baudin : marine@jeremie-mercier.com.

Jérémie Mercier : bonjour@jeremie-mercier.com.

Censurée de la plateforme Scribd à peine 60 minutes après la publication de cet article, l’étude du Pr Rancourt a été publiée sur le site Internet Archive où elle devrait être en sécurité.