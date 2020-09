Tragique : Une écolière de 13 ans serait décédée en Allemagne à cause de l’exigence d’un masque

À Büchelberg, en Rhénanie-Palatinat, une urgence s’est produite lundi vers 13h45, selon la police. Une élève de 13 ans rentrait chez elle dans le bus scolaire avec ses 32 camarades de classe lorsqu’elle s’est soudainement effondrée. Pendant que les pompiers volontaires de Büchelberg s’occupaient des camarades de classe, l’étudiante était soignée par des secouristes et emmenée à l’hôpital de Karlsruhe. L’étudiante y est morte tragiquement. La cause du décès est actuellement inconnue, c’est pourquoi le procureur responsable a ouvrir une enquête sur la mort. Selon les autorités, les premiers résultats de l’enquête sont attendus sous peu.

Action rapide requise

Dr. Birgit Malsack-Winkemann — membre du Bundestag allemand, présidente du groupe parlementaire Alternative pour l’Allemagne (AfD), avocate et ancienne juge — demande sur les réseaux sociaux si le masque aurait pu être responsable de l’événement tragique. En outre, elle a appelé à une clarification rapide du cas, après tout, il s’agissait de la santé et de l’intégrité des enfants, qui sont déjà devenus des objets de test dans les écoles en raison des règles du COVID-19.

La crainte que l’exigence du masque ait pu jouer un rôle dans le terrible incident trouve maintenant un nouveau terrain. Un expert autrichien assermenté par un tribunal a prouvé que les valeurs de CO2 sous les masques faciaux dépassent apparemment même les valeurs limites légalement autorisées et sont donc susceptibles d’être nocives pour la santé.

Les valeurs de CO2 sous les masques sont nocives

L’expert assermenté Ing. Dr Helmut Traindl a mesuré les valeurs de CO2 devant la caméra sous un masque de protection COVID-19 fabriqué soi-même et deux masques de protection disponibles dans le commerce. Il s’est avéré que les valeurs maximales autorisées pour les lieux de travail étaient dépassées plusieurs fois. Cela signifie non seulement que les citoyens se sont vu prescrire une condition illégale, selon toutes les connaissances médicales, cet air respirable est également considéré comme extrêmement anesthésique et dangereux pour la santé.

Les connaissances acquises dans l’étude sont présentées exclusivement par Mme Edith Brötzner de l’initiative « L’Autriche est libre » et le Wochenblick.

Il y a toujours eu des reportages prudents dans les médias, mais aussi des déclarations sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’air que nous respirons sous les masques de protection COVID-19 pourrait être nocif pour la santé. Les soi-disant vérificateurs de faits qui — cependant — se révèlent souvent être des agents tendancieux des gouvernements et sont tout sauf financés de manière indépendante, ont jusqu’à présent vivement protesté et dénoncé ces déclarations comme des « fausses nouvelles ». Les mesures en direct punissent des « réalisations journalistiques » telles que les contes de fées autoritaires.

Dépassement massif des valeurs limites légalement autorisées

L’ingénieur Dr. Traindl, expert assermenté par le tribunal, ingénieur pour la protection technique de l’environnement, la chimie technique et les sciences de la terre effectue non seulement des mesures dans cette vidéo, mais explique également en détail les bases juridiques en Autriche et en Allemagne. Si les valeurs limites autorisées sur un lieu de travail étaient dépassées même brièvement comme cela se produit sous les masques COVID-19, il faudrait compter avec des conséquences graves jusqu’à la fermeture de l’entreprise. En Autriche, par exemple, conformément à l’ordonnance sur les valeurs limites de 2018, une valeur maximale de 0,5% est autorisée avec de courts dépassements d’environ 1%. Ces valeurs limites ont été prescrites pour des heures de travail de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine. Il en résulte un excès de 10 à 20 fois les valeurs autorisées.

La vidéo du Dr Helmut Traindl est souvent censurée sur Youtube. Je l’ai donc protégée sur Internet Archive. (Voir le lien ci-dessous)

Allemagne : « inacceptable » de 2 pour mille CO2

Les directives et études pertinentes sont également disponibles gratuitement sur Internet depuis l’Allemagne. Dans un article détaillé de 2008, l’Agence fédérale de l’environnement a déclaré que les concentrations inférieures à 1000 ppm sont inoffensives. La valeur limite pour les espaces de vie en Allemagne est de 1500 ppm. Les valeurs supérieures à 2000 ppm sont toutefois considérées comme « inacceptables ». Ppm signifie « parties par million », donc un pour cent équivaut à 10 000 ppm. Les 50 000 ppm mesurés en direct dépassent ainsi de vingt-cinq fois la valeur « inacceptable ».

Les gens perçoivent l’air qu’ils respirent comme 1 pour mille CO2 comme insatisfaisant

Dans un document du ministère autrichien intitulé « Directives pour l’évaluation de l’air intérieur », il a été déclaré que les personnes dont la teneur en CO2 est d’au moins 1 000 ppm commencent à percevoir leur air respirable comme « insatisfaisant ». À 3 000 ppm, 50% des personnes perçoivent l’air comme insatisfaisant. Le graphique ci-dessous illustre les valeurs limites qui s’appliquent en Autriche.

De 4 pour cent « anesthésique », de 8 pour cent mortel

La vidéo explique également les graves conséquences de valeurs de CO2 excessivement élevées pour les personnes, les valeurs guides étant toujours valables pour des personnes en bonne santé. Les personnes ayant des problèmes de santé peuvent déjà rencontrer des problèmes avec des valeurs inférieures. Le CO2 est en fait non toxique pour l’homme, mais à des concentrations trop élevées, il empêche l’absorption d’oxygène. Ce qui suit s’applique : Une concentration de huit pour cent ou plus de CO2 dans l’air que vous respirez sur une période de 30 à 60 minutes peut entraîner la mort. Avant cela, des maux de tête, une mauvaise concentration et une perte de conscience se développent. Le problème physique est que le CO2 est un gaz lourd et a tendance à couler et à s’accumuler dans des éviers appropriés.

Quatre à cinq pour cent sont considérés comme « anesthésiants ». Dans un article sur les risques des gaz de fermentation, les scientifiques DI Harald Scheiblhofer et l’ingénieur Herbert Stifter ont expliqué en détail les niveaux de danger : selon cela, la somnolence et une mauvaise concentration peuvent survenir à partir de 0,5%, la fréquence respiratoire et le pouls sont augmentés de 2% et le centre respiratoire est irrité. À partir de quatre pour cent, des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau se produisent, des étourdissements, des nausées et des bourdonnements dans les oreilles sont possibles. La chose perfide à propos du CO2 est le fait que vous ne pouvez pas le sentir, donc il se ruine en grande partie sans avertissement. En Allemagne, après la mort tragique d’une écolière de 13 ans, les premières questions se sont posées, qui ne peuvent être élucidées que par l’autopsie.

Certains « effets corona à long terme » coïncident avec des symptômes d’empoisonnement au CO2

Un sujet secondaire est souligné dans la vidéo. C’est ce qui s’est exprimé le 6 septembre. Plusieurs médecins généralistes évoquent les effets à long terme d’une infection corona dans le Kronen Zeitung : « Les personnes concernées – beaucoup d’entre elles ont été infectées lors d’un séjour au ski, sont plutôt jeunes et ont été jugées en forme « avant » – se plaignent surtout d’essoufflement, de maux de tête douloureux et de fatigue constante. » Cependant, tous ces symptômes coïncident également avec les conséquences médicalement prouvées auxquelles il faut s’attendre si la concentration de CO2 dans l’air est trop élevée.

