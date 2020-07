Commission d’enquête Covid-19 : protocole Rivotril et GIR ( Euthanasie ? )

Note de la rédaction de Profession-Gendarme :

Faisant suite à la vidéo « Commission d’enquête Covid-19 : protocole Rivotril et GIR », Profession-Gendarme a publié de nombreux articles concernant l’utilisation du RIVOTRIL pendant le confinement de la Covid 19.

Nous mettons ci-dessous les liens permettant de voir directement ces différents articles :

Euthanasie :

Dans une acception plus contemporaine et plus restreinte, l’euthanasie est décrite comme une pratique (action ou omission) visant à provoquer — particulièrement par un médecin ou sous son contrôle — le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales ou physiques intolérables.

Sa pratique relevant à la fois des domaines philosophiques, bioéthiques et légaux, son contenu exact et son acceptation sont générateurs de puissantes controverses, divisions et débats d’idées.

L’euthanasie est à distinguer de l’aide au suicide (ou suicide assisté).

Les sanctions attachées à l’euthanasie :

En France – L’euthanasie active est qualifiée d’ assassinat ou d’ empoisonnement prémédité punissable théoriquement de la réclusion criminelle à perpétuité, alors que l’euthanasie passive est qualifiable de non-assistance à personne en danger.

Dans le cas d’une personne n’étant pas gravement malade, la simple connaissance du projet suicidaire sans porter secours peut justifier des poursuites pour « abstention délictueuse de porter secours à personne en danger »

Contre indications du Rivotril (sous toutes ses formes) Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-15452_RIVOTRIL_PIS_RI_Avis1_CT15452.pdf

« Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les situations suivantes : – insuffisance respiratoire sévère »