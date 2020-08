APPEL AUX JOURNALISTES, MEDECINS, PERSONNELS DE SANTE, SCIENTIFIQUES, JURISTES, POLITIQUES, FORCES DE L’ORDRE…

Une amie de Facebook, Claire Relience, nous a transmis un appel aux journalistes ainsi qu’aux différents acteurs de la crise actuelle…



C’est avec plaisir que nous reproduisons ici son appel :

Vous l’avez certainement remarqué, nos libertés sont de plus en plus mises en danger. Liberté de circuler, liberté de nous informer et de nous exprimer, liberté de nous soigner, liberté de choisir…

Nos libertés les plus fondamentales, la Loi elle-même, les Droits de l’Homme, notre intégrité physique et psychologique, la liberté de travailler, sont jour après jour remises en question, bafouées, grignotées par des Etats de plus en plus corrompus et éloignés des peuples.

En acceptant de communiquer des informations qui ne s’appuient que sur les dires de scientifiques ou de personnalités corrompues, sujettes à des conflits d’intérêts, malhonnêtes, vous soutenez la désinformation, vous participez à tromper les citoyens…

En acceptant de mentir, de déformer ou d’occulter des pans entiers de la réalité, lorsque vous transmettez les informations qu’on vous demande de transmettre, vous soutenez la manipulation des populations…

En acceptant de suivre ou d’obéir à des personnes qui, depuis le début de cette crise n’ont fait que se tromper, changer de discours, prendre les pires décisions qui ont menées et mènent encore à la mort des milliers de personnes. Ces personnes qui nous mentent, interdisent aux médecins de faire leur travail. Par vos acceptations vous vous faites complice de crime contre l’humanité…

En obéissant à ce que racontent des gens qui ne respectent pas vos droits, les conditions de travail décentes, qui ne reconnaissent pas votre valeur et la qualité de votre travail ou seulement quand ça les arrange, vous perdez jour après jour votre dignité, votre santé, votre autonomie, votre liberté…

En fermant les yeux sur la censure de plus en plus coercitive qui nous est imposée et qui empêche la libre circulation d’une information diversifiée et contradictoire, nécessaire à la liberté de choisir ce qu’il y a de mieux pour notre santé et celle de nos enfants, vous favorisez un discours unique, une pensée unique, digne d’un état totalitaire…

En acceptant de vous taire, d’entrer dans ces jeux de manipulation, de ne rien faire, de réprimer celles et ceux qui essaient de faire valoir leurs/vos droits à la liberté, à l’intégrité, au respect les plus élémentaires des droits de l’homme, vous engagez notre/votre avenir et celui de nos enfants, de vos enfants dans un futur sans lumière…

Vous participez au climat de peur qui envahit chaque esprit et chaque corps pour le pire…

Car la peur emprisonne, la peur rend malade, la peur ruine, la peur tue.

Vous êtes le peuple, et en soutenant, en vous taisant, même malgré vous, cette poignée de dictateurs, vous permettez et vous aidez à la mise en place d’un monde totalitaire et uniquement destiné à satisfaire une infime minorité dont vous et nous ne ferons jamais partie.

Je sais que votre position est délicate, que vous avez des obligations matérielles, des limitations professionnelles, des contraintes qui entravent votre liberté d’action, mais nous avons besoins de vous, vos enfants ont besoin de vous avant que les fous qui nous dirigent nous privent petit à petit de tout espace de liberté, qu’ils nous enferment dans leur folie….

Nous avons besoin de tous si nous voulons que nos enfants vivent dans un monde libre et respectueux des droits de l’humain ; Que nous ayons encore la liberté de choisir le meilleur pour nous-même et notre famille.

Avez vous envie que vos enfants, vos petits enfants soient étiquetés, surveillés, robotisés, pucés comme des animaux, conditionnés, soumis aux bons vouloirs de leurs maîtres ? Qu’ils n’aient plus aucun choix quand à leur alimentation, leur santé ? Que leurs déplacements, leurs loisirs, leur accès au logement, au soin, soient tributaires de leur bonne obéissance au système, comme c’est déjà le cas en Chine et de plus en plus ici ?

Avez vous envie de continuer à supporter la maltraitance, le non respect, le sous-paiement, les conditions de travail épuisantes, le stress, les ordres incohérents, la corruption, les promotions injustes ?

Je vous en prie, aidez-nous, soutenez-nous, ils veulent nous asservir, nous enfermer dans un système uniquement destiné à leurs seuls profits.

Agissez, parlez, dénoncez, témoignez et, pour vos enfants, rejoignez et soutenez celles et ceux qui essayent de favoriser un avenir meilleur, une humanité libre, créative, magnifique.

Nous avons besoin de nous unir pour sortir de ce marasme et pour empêcher la mise en place d’un futur terrifiant et inhumain. Unissons nous, agissons main dans la main, pour nous et surtout pour nos enfants ! Nous avons besoin de toutes et tous !

Source : Claire Relience