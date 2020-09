Donald Trump ose s’attaquer aux finances de Big Pharma : vont-ils le descendre ?

Est-il déjà trop tard ?

Le Président Donald Trump vient de décider (Executive Order – ordre exécutif) que les médicaments considérés comme « essentiels à l’humanité » par l’OMS d’avant (dont l’hydroxychloroquine fait partie), et destinés au marché des États-Unis, devront être produits aux États-Unis.

Le Président Donald Trump s’attaque aux finances de la mafia pharmaceutique internationale qui ruine les peuples et empoisonne bien souvent les populations (Vioxx®, Médiator®, vaccins, etc.)

Cet Executive Order s’accompagne d’une décision sans précédent dans l’histoire occidentale de la lutte contre le crime organisé : le prix de vente de ces médicaments sur le marché intérieur des États-Unis devra être le plus bas dans le monde !

En prenant cette décision, le Président Donald Trump s’attaque directement aux finances de la corruption qui gangrène les facultés de médecine, de pharmacie et les hôpitaux. Corruption qui a été dénoncée dans de nombreux livres comme ceux du professeur Philippe Even « Corruption et crédulité en médecine » (Cherche-Midi) ou encore « Remèdes mortels et crime organisé. Comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé » (Presses de l’Univers) du docteur Peter Gotzsche, co-fondateur de l’ex-très respectée Fondation Cochrane que Bill Gates a rachetée via une subvention de 1 156 829 USD par an pendant 10 ans.

Dans une conférence de presse que nous considérons comme historique, il a déclaré qu’il supprimait les « Middle man », ce que l’on peut traduire par « les intermédiaires » qu’il n’hésite pas à décrire comme des parasites inutiles qui s’enrichissent sans rien faire sur le dos de la santé des gens.

Une lutte sans précédent contre le crime organisé

Le Président Donald Trump a pris une décision historique qui annonce aux États-Unis la destruction des réseaux étatiques et institutionnels de la corruption qui règne en maître dans le secteur de la santé publique : de nombreux fonctionnaires de santé, de nombreux professeurs de médecine et de pharmacie, de nombreux journalistes « santé », de nombreux politiciens professionnels et de nombreux médecins « Laeder d’opinions », vont va voir leurs revenus drastiquement chuter (certains vont passer du million de dollars annuel à moins de 100 000).

De nombreuses fortunes qui financent les gangs criminels liés au Parti Démocrate et aux cliques des Obama et Clinton vont se défaire aux États-Unis.

La vie du Président des États-Unis menacée par Big Pharma ?

D’ailleurs, Donald Trump s’étend quelque peu dans sa conférence de presse sur les dangers manifestement importants que lui fait risquer sa décision, il précise que c’est peut-être la dernière fois avant quelque temps qu’il apparaît publiquement (on ne peut pas ne pas penser à l’assassinat de JFK).

Pour voir la conférence de presse du président des États-Unis, Donald Trump, cliquez sur « Une lutte sans précédent contre le crime organisé, merci Donald Trump ».

