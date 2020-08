Quand le champ de bataille appartient à l’ennemi…

En 1954 naissait le sulfureux groupe Bilderberg rassemblant les grands noms de ce monde en réunions informelles de trois jours, quasiment chaque année depuis lors, dans le silence assourdissant des média.

Depuis quelques années, le secret sur sa tenue a été éventé et les «Bilderberg», du nom du premier hôtel dans lequel ils s’étaient réunis en 54, ont même leur site internet qui dévoile, outre le nom de leurs membres et leurs invités, le thème des problématiques abordées.

Être invité à l’une de ces réunions, entre têtes couronnées et chefs de file de l’industrie ou des média, requiert une discrétion absolue quant aux propos tenus.

Aucune couverture médiatique n’est faite, les journalistes n’y sont admis qu’à titre personnel, et l’on y scrute des personnes qui, si elles plaisent, sont alors promises à un avenir riant. Parmi les invités, on a pu relever, entre d’autres, quelques noms français tels qu’Olivier Besancenot, Christine Lagarde, DSK ou Macron en 2014.

Sur leur site, vous trouverez tous les thèmes abordés par année . Si l’influence de la télévision ou des journaux de presse papier n’a jamais été officiellement abordée, on retrouve pourtant tous les grands patrons de presse régulièrement parmi les invités, quand ils ne sont pas membres permanents

Puis une nouvelle tendance voit le jour à la fin des années 2000, avec des préoccupations grandissantes au sujet des réseaux sociaux, de la cyber sécurité, la guerre de l’information juste après l’élection de Donald Trump en 2017 et même, lors du dernier rendez-vous en date, de l’utilisation des média sociaux comme arme. En 2011, dans la liste d es invités on compte un directeur de la cybercommande de la NSA, le co-fondateur de Facebook, le co-fondateur et directeur de Linkedin, le chef de la recherche et stratégie chez Microsoft avec un thème annoncé sur la connectivité et la diffusion (dilution?) du pouvoir.

Sans doute nos «1%» ont-ils été surpris par l’efficacité des réseaux sociaux notamment dans des endroits où la censure marche fort et muselle la liberté d’expression. L’exemple flagrant a été le printemps arabe qui comme son nom ne l’indique pas à commencé en décembre 2010.

Très vite les grands de ce monde ont compris l’importance des vecteurs de communication à destination des masses. Les mass-media, et, de nos jours, force est de constater que le script convenu est maintenant, mot pour mot, déroulé sur chaque chaine de télé d’Europe et des états-unis, et répété jusqu’à la nausée.

Le matraquage constant d’informations calibrées, simplifiées à l’extrême, répétées à l’infini, sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, à la radio et sur toutes les Unes internet, martelées encore et encore, fonctionne comme une grosse machine à laver, créant un tourbillon de croyances dans lequel on se laisse emporter par la force du momentum.

Que cette information soit avérée ou pas n’a plus d’importance, si elle est partout on l’accepte pour vraie.

Par ailleurs, le «storytelling» est maintenant calibré de manière à jouer sur les émotions primaires, qui rendent la manipulation extrêmement facile. De simples «trucs» comme un compteur de morts lors d’une épidémie peut déclencher une terreur collective sans commune mesure avec la menace, alors que, sans compteurs ni martelage médiatique, l es morts de la grippe saisonnière par exemple, peuvent, chaque année depuis toujours, et malgré l’existence d’un vaccin, reposer en paix dans l’indifférence générale.

Depuis quelques années, les rares objecteurs de conscience (terme ancien pour conspirationniste) qui continuent à exercer leur sens critique et surtout à vérifier les informations ainsi servies, ont accès à internet, qui, mine d’informations, permet de recouper, d’analyser, de vérifier, à condition d’être vigilant sur la qualité des sources.

Cela leur a permis de découvrir par exemple que «la Science» n’était pas un bloc énorme monolithique qui avait abouti à un consensus unique, mais bien une infinité de compétences diverses qui continuent inlassablement d’essayer de comprendre le monde, et qui peuvent défendre des points de vue très divers, parfois opposés, avec la même qualité d’analyse et de rigueur.

Alors, depuis 1996 en France, les législateurs s’arrachent les cheveux . Au nom de la Déclaration des Droits de l’Homme et de la liberté d’expression, l’ accès au web devrait être inconditionnellement libre et garanti .Seulement voilà, comme le disait quelqu’un dont je ne me rappelle pas le nom (s’il se reconnaît je me ferai un plaisir de lui redonner la paternité de ses mots) ou un des nombreux «memes» qui circulent sur la toile, «l’école à permis au peuple de lire, internet lui permet d’écrire». Chacun peut donc y aller de son opinion sans conditions.

Avec les dérives que l’on connaît.

En France, la Loi Avia a été en grande partie rejetée par le Conseil Constitutionnel, exception faite de l’Observatoire de la haine en ligne qui a été mis en place il y a quelques jours.

Ce qu’il en ressort, c’est que le législateur délègue maintenant la responsabilité de «policer» les réseaux aux plateformes. Ce sont elles qui ont désormais la charge de décider si vous avez le droit de vous exprimer ou si vous «enfreignez les standards de la communauté» pour reprendre le terme élégant savamment sculpté par les juristes.

Si vous utilisez leurs services, vous devez vous conformer à leurs règles, qui n’ont rien à voir avec la loi, les droits de l’Homme ou la liberté d’expression, ce sont ces «standards» qui sont à leur discrétion, libre à vous de refuser le contrat et de partir…

Ce qui revient à dire que le champ de bataille pour la guerre des soldats numériques appartient à l’ennemi.

Le Président Trump a commencé son mandat en faisant part du traitement inique, injuste et mensonger des informations le concernant de la part des média. Chacun de ses mots a été interprété au pire, déformé et retourné contre lui, afin que le peuple américain, mais également le monde entier, aient une image déplorable de lui, le faisant passer pour un imbécile grossier, vaniteux et extrémiste, peu versé dans les sciences.

Je laisserai à chacun de vous le loisir de décider si cette image reflète la réalité.

Souvent Donald Trump s’est insurgé contre le traitement fait de ses discours, de ses faits et gestes, et commence à marteler, à son tour, utilisant la technique maintenant bien rodée, le terme de «Fake News» qui a fini en 2017 par redonner son éclat au «fact checking» et à la police du «fake», dont la version moderne est dite «Initiative collaborative pour lutter contre la désinformation en ligne à l’échelle du monde.»

C’est aux apprentis journalistes de l’école du Poiynter Institute de Floride qu’est confiée la tache de vérifier les faits et de faire redescendre l’information expurgée aux «bots» et autres modérateurs qui les « flaguent » sur les réseaux sociaux.

Une recherche rapide sur les soutiens financier de cet organisme nommé Internationnal Fact-Checking Network , département de l’institut, ne montre à priori pas de conflits d’intérêt bien que la représentation semble majoritairement démocrate.

Il devient donc difficile d’aborder certains sujets sur les réseaux. Cela fait maintenant plusieurs mois que les articles ou déclarations, témoignages anti-vaccin sont systématiquement au mieux « flagués » comme faux ou partiellement faux, au pire supprimés, en tout cas sur Facebook et les algorithmes de Google.